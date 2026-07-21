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Concours de la meilleure moutarde de Bénichon

Keystone-SDA

Estavayer-le-Lac s'apprête à accueillir le 29 août la 25e édition du concours de la meilleure moutarde de Bénichon du canton de Fribourg. Véritable rendez-vous du goût et des traditions fribourgeoises, l’événement est ouvert aux amateurs comme aux professionnels.

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1 minute

(Keystone-ATS) Lors de cette journée, la moutarde de Bénichon, une des spécialités emblématiques de la gastronomie fribourgeoise, est à l’honneur. Les recettes concoctées par les participants sont soumises à un jury qui va désigner les meilleures créations.

La dégustation se déroule à huis clos. Huit «moustardiers» évaluent chaque recette selon trois critères: la couleur, la consistance et le goût. Les visiteurs sont invités à déguster les quinze meilleures moutardes sélectionnées par le jury avant de désigner leur préférée en participant au vote du public.

Cette année, l’Interprofession de la cuchaule AOP s’associe à cette manifestation, mettant à l’honneur l’association entre la cuchaule AOP et la moutarde de Bénichon, deux spécialités du patrimoine gastronomique fribourgeois, relèvent les organisateurs dans un communiqué.

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