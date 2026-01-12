Concours pour la réalisation de la nouvelle prison à Witzwil (BE)

Keystone-SDA

Le canton de Berne a lancé lundi le concours pour l'étude et la réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire à Witzwil (BE) pour remplacer la prison régionale de Bienne construite il y a 140 ans. Ce bâtiment comptera 150 places de détention en milieu fermé pour des hommes et 50 places de détention provisoire et pour motifs de sûreté.

(Keystone-ATS) Ce complexe, qui doit permettre de répondre aux fluctuations de la demande pour les différents types d’exécution des peines, verra le jour à Witzwil sur le site de l’établissement pénitentiaire pour l’exécution des peines en milieu ouvert.

Cette construction s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’exécution judiciaire, rappelle le canton de Berne. L’objectif est de créer un établissement d’exécution des peines pérenne, durable et moderne.