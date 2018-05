Ce contenu a été publié le 23 mai 2018 17:09 23. mai 2018 - 17:09

Section 1 Champ d’application

swissinfo.ch peut exclusivement être tenu responsable du contenu qu’il a lui-même généré, publié et diffusé. Les Conditions d’utilisation s’appliquent au contenu du site web www.swissinfo.ch, ainsi qu’à tous les sous-domaines de ce domaine (ci-après nommé le site web ou l’offre en ligne de swissinfo.ch).

Section 2 Responsabilité

swissinfo.ch ne peut être tenu responsable, dans la mesure permise par la loi, ni du contenu ni des logiciels distribués sur le site web de swissinfo.ch, ni des dommages résultant de ceux-ci. Cette clause s’applique à tous les types de dommages, notamment ceux pouvant être dus à des erreurs, des retards ou des perturbations lors de la transmission de données, des pannes du matériel technique et des services, un contenu incorrect, la perte ou la suppression de données, des virus ou toute autre cause lors de l’utilisation de la présente offre en ligne.

Le site web swissinfo.ch peut contenir des liens vers des sites web tiers à des fins d’information. Dans ce cas, swissinfo.ch n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le contenu, l’exactitude, la légalité et le fonctionnement des sites web de tiers auxquels il est fait référence par des hyperliens ou des outils sur le site web de swissinfo.ch. Tout accès aux dites pages web à partir de ces hyperliens s’effectue aux propres risques de l’utilisateur.

Section 3 Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Section 4 Nétiquette

Les contributions irrespectueuses ou de nature raciste, discriminatoire, sexiste, pornographique ou violente ne peuvent pas être publiées.

En outre, aucun contenu menaçant, injurieux, harcelant, diffamatoire, vulgaire, haineux, préjudiciable ou de nature nuisible ou commerciale ne peut être publié. swissinfo.ch se réserve le droit de supprimer l’intégralité de toute contribution inacceptable sans autre investigation. Tout abus donnera lieu à des poursuites.

Les commentaires qui ne se rapportent pas au sujet publié ou qui ont manifestement été rédigés par un imposteur seront supprimés.

