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Conductrice de trottinette grièvement blessée à Sonvilier (BE)

Keystone-SDA

Une conductrice de trottinette s'est grièvement blessée lundi à Sonvilier (BE) lors d'un accident individuel. La femme, dont l'âge n'est pas précisé, a été emmenée à l’hôpital avec un hélicoptère de la Rega. Des investigations sont en cours.

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1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime faisait partie d’un groupe qui a loué des trottinettes pour descendre du Mont-Soleil en direction du village du Haut-Vallon de St-Imier. Les raisons de la chute demeurent inconnues à ce stade, a indiqué mercredi la Police cantonale bernoise.

Des tiers sur place ont prodigué les premiers secours jusqu’à l’arrivée des forces d’engagement, précise le communiqué. La femme grièvement blessée a été transportée sur le terrain de football, puis évacuée à l’hôpital par hélicoptère. Outre la police, l’intervention a mobilisé une ambulance.

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