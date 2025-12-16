Conférence «La quantique au coin de la rue»: correction
Merci de bien noter que la conférence "La quantique au coin de la rue", qui se tient à l'Université de Genève, aura lieu jeudi et non mercredi comme indiqué par erreur dans notre dépêche du 14.12. Une version rectifiée de la dépêche va être rediffusée dans le service.
