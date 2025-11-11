Conférence de l’alpiniste Sophie Lavaud et du skieur Jérémie Heitz

Keystone-SDA

La Ville de Genève organise jeudi 20 novembre une conférence gratuite avec l'alpiniste Sophie Lavaud et le skieur freerider valaisan Jérémie Heitz. Ces deux passionnés de montagne s'exprimeront sur le sens de l’engagement, de la performance, de la gestion du risque et de l’échec, ainsi que sur leur lien à la nature.

1 minute

(Keystone-ATS) Animée par le journaliste Pierre Pillet, cette rencontre offrira un regard croisé sur les parcours de ces deux figures emblématiques de l’aventure contemporaine, indique la Ville de Genève. La conférence intitulée «Au sommet de l’engagement» aura lieu à 19h45 à l’Uptown Geneva». Elle est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.

La Suisse-Franco-Canadienne Sophie Lavaud, 57 ans, a atteint le sommet du Nanga Parbat en juin 2023, son quatorzième 8000 mètres. Venue à l’alpinisme sur le tard, celle qui est surnommée Lady 8000 porte un regard lucide sur la place des femmes en montagne et sur les enjeux liés à l’alpinisme à l’ère du changement climatique.

Jérémie Heitz, 36 ans, est un skieur freerider professionnel qui vient des Marécottes (VS). C’est un spécialiste des descentes en pentes raides. Ses documentaires «La Liste» et «La Liste: Everything or Nothing», qui le suivent dans des descentes vertigineuses ont marqué une génération de skieurs.

https://au-sommet-de-lengagement.eventwise.ch/