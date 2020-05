Ils sont professeur, retraitée, étudiante, parent et vivent une dernière semaine de confinement sans impatience ni enthousiasme. Ils émettent même certaines réserves sur ce qu'il pourra se produire après le 11 mai.

L'AFP retrouve comme chaque mercredi Didier, Ciler, Solène et Nathalie en publiant leur carnet de bord au long de cette période inédite.

Didier craint de perdre ses élèves déconfinés

Didier Courbiere a 59 ans. Professeur dans un lycée professionnel de Villeurbanne (Rhône), il est confiné dans un village de Drôme provençale avec sa compagne, son fils, sa belle-fille enceinte et la jumelle de celle-ci. Il donne ses cours à distance.

"Lundi, j'aurai un peu plus de liberté mais ça ne va pas changer grand-chose, je vais travailler de la même manière jusqu'à une hypothétique réouverture du lycée en juin. Et ça va se corser parce qu'il va falloir les faire travailler encore comme ça pendant un mois sans les perdre. Ils vont pouvoir sortir sans aller à l'école. Est-ce qu'on va réussir à les capter ?

Désormais, j'anticipe une réouverture au 15 juin. Des fois, je ne comprends pas trop l'attitude des parents qui ne veulent pas renvoyer leurs enfants à l'école. Les gamins vont sortir, ils vont prendre les transports en commun. Ils courraient moins de risques à l'école.

Cela va se terminer en eau de boudin leur histoire de rescolarisation. Je serais pas surpris qu'il y ait la semaine prochaine des parents qui gueulent devant les écoles".

Ciler: "rien d'exceptionnel" attendu lundi

Ciler Otaklioglu, veuve de 68 ans, vit seule à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Ses trois enfants sont loin, mais l'appellent régulièrement. Elle observe le jeûne du ramadan depuis la semaine dernière.

"Lundi ne sera pas un jour exceptionnel pour moi, mon quotidien ne changera pas vraiment. Je ne crois même pas que je vais sortir, car je dois continuer à faire attention. Depuis peu, j'ai des petites difficultés à respirer, c'est peut-être l'angoisse du confinement ou le jeûne. Je n'ai pas de fièvre, je ne tousse pas, mais je vais consulter un médecin demain.

La seule chose qui changera, c'est que je vais certainement pouvoir voir mes enfants. Ma grande fille veut venir me voir et ils vont peut-être venir le week-end. On fera bien attention, on gardera nos distances. C'est comme ça, on va y aller tout doucement, progressivement."

Solène redoute la ruée dans les magasins

A 20 ans, l'étudiante Solène Espinat-Favreuille a quitté son studio de Poitiers pour se rendre auprès de son grand-père de 81 ans, veuf depuis peu à La Faute-sur-Mer (Vendée). Ils résident dans des logements mitoyens.

"J'ai fêté mon anniversaire dimanche seule avec mon grand-père, il m'a acheté un gâteau et on a eu un rendez-vous vidéo sur internet avec d'autres membres de ma famille. Mais j'entends bien le fêter dignement plus tard.

Pour moi, la journée du 11 ne sera pas celle de la grande sortie. Tout le monde va se précipiter dehors, il y aura des gens partout, la queue devant les magasins. Mais pas moi, je ne comprends pas comment on peut sortir, tout faire le 11 alors que le 10 on sera encore confinés.

J'attends de voir comment ça se passe et je verrai bien, mais je pense vraiment qu'on va avoir une deuxième vague. Même si on ne déconfine pas totalement, on passe de rien à presque tout, c'est inquiétant."

Nathalie épuisée de "faire, défaire, refaire"

Nathalie S., 45 ans, est fonctionnaire territoriale. Elle vit dans un pavillon à Bron, en banlieue de Lyon, avec son mari et ses deux enfants (17 et 21 ans).

"Les journées de travail sont très intenses pour organiser la reprise du 11. Il y a beaucoup de protocoles, c'est un peu épuisant de faire, de défaire, de refaire. Enfin on se base surtout sur les protocoles du privé parce qu'on a pas encore les consignes, tout est flou. Mes journées: prévoir les 4 mètres d'espace entre les bureaux, les sens de circulation, l'affichage pour le nombre de personnes acceptées en salle réunion, en salle de détente, à l'accueil. On adaptera après en fonction de ce qui nous est donné officiellement.

Mais j'ai décidé ne plus m'énerver, de rester zen. D'ailleurs, j'ai eu des prises de conscience assez importantes pendant ce confinement. D'abord par rapport à l'individualisme. Les gens sont quand même vachement égoïstes. On les voit ceux qui sont tranquillement à télétravailler et qui proposeraient pas de soulager un peu ceux qui sont sur le terrain ! Et puis, je me suis souvent agacée de voir untel ou untel ne pas respecter les règles. Depuis quelques jours, j'ai pris une résolution: ne plus juger, on ne sait pas ce que vivent les autres donc on ne juge plus".

