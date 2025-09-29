La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Conséquences incertaines pour Swiss

Keystone-SDA

Aucune décision concrète concernant une réduction des effectifs n'a encore été prise chez Swiss, selon un porte-parole contacté lundi par AWP après l'annonce de la maison mère allemande Lufthansa de supprimer quelque 4000 postes d'ici 2030.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Aucun licenciement n’est actuellement prévu pour la grande majorité des employés occupant des postes dédiés en Suisse, a précisé le porte-parole de Swiss. Contactée, la maison mère Lufthansa à Francfort a indiqué ne pas fournir plus de détails pour le moment.

Lufthansa a annoncé lundi la suppression d’environ 4000 postes dans l’administration d’ici 2030. Cette restructuration se fera principalement en Allemagne et résulte de la numérisation et de l’automatisation. Parallèlement, le groupe aérien allemand a présenté des objectifs de rentabilité plus élevés et prévoit de centraliser la gestion de ses compagnies aériennes en réseau – Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines et ITA – afin de tirer parti des synergies.

A l’agenda de Lufthansa figure également le renouvellement de sa flotte, le plus grand de l’histoire de la compagnie: plus de 230 nouveaux avions doivent être livrés d’ici 2030, dont 100 destinés aux lignes long-courriers.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision