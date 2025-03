Conseil d’Etat neuchâtelois: élection tacite quasi actée

Keystone-SDA

L'alliance de gauche, composée du PS, des Vert-e-s et du POP, ne réclamera pas de second tour pour l'élection au Conseil d'Etat neuchâtelois. L'alliance de droite doit encore se prononcer, mais ne serait pas opposée à une élection tacite.

1 minute

(Keystone-ATS) « Les résultats sont historiques, avec Frédéric Mairy et Florence Nater élus au 1er tour et Céline Vara en 4e position, la Gauche Unie a atteint son objectif. Les scores de Sarah Blum et Christine Ammann-Tschopp sont également exceptionnels avec leur 6e et 7e position », a indiqué lundi l’alliance de gauche.

« Cependant, à la suite des résultats au Grand Conseil et dans le respect des forces en présence, la Gauche Unie a pris la décision de ne pas provoquer de second tour », a-t-elle précisé.

L’alliance de droite (PLR-UDC-Centre) doit encore se prononcer, mais la majorité de celle-ci ne serait pas opposée à une élection tacite. « Aucune deadline n’est fixée à ce stade », a déclaré à Keystone-ATS le président de l’UDC Niels Rosselet-Christ.

Vers une majorité de gauche

Le délai pour le dépôt des listes est fixé à mardi à 12h00. Le PVL, dont le candidat Maxime Rognon a obtenu assez de suffrages pour prétendre à un second tour, ne provoquera pas non plus l’élection, si les deux blocs y renoncent.

Si l’élection tacite se confirme, la conseillère aux Etats des Vert-e-s Céline Vara entrerait au gouvernement et ce dernier aurait une majorité de gauche. Le Conseil d’Etat serait composé également des deux PLR sortants Laurent Favre et Crystel Graf.