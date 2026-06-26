La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Conseil d’Etat vaudois: Jean-François Thuillard retente sa chance

Keystone-SDA

L'UDC repart avec Jean-François Thuillard pour accéder au Conseil d'Etat vaudois. Le député et agriculteur de Froideville a été désigné par le congrès de son parti, jeudi soir aux Bioux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une nouvelle campagne commence. Une même détermination», a indiqué l’UDC sur les réseaux sociaux après avoir validé la candidature de son champion. Aucun autre prétendant n’était en lice.

Le choix de relancer Jean-Thuillard était attendu après son bon score lors de la récente élection complémentaire au Conseil d’Etat, organisée en mars pour remplacer Rebecca Ruiz. Le député de 60 ans avait certes été battu, mais il avait échoué de peu et fait trembler le favori socialiste Roger Nordmann.

Lors des élections cantonales 2027 (1er tour le 28 février, 2e tour le 21 mars), Jean-François Thuillard tentera de ramener l’UDC au Conseil d’Etat, où elle est absente depuis 2011 et le décès de Jean-Claude Mermoud. Reste à savoir s’il fera campagne au sein de l’Alliance Vaudoise (PLR, UDC, Centre) ou si celle-ci, ébranlée par l’affaire Dittli, sera remodelée.

Jean-François Thuillard est le deuxième candidat officiel déjà connu pour les élections 2027 après la Vert’libérale Virginie Cavalli. Le sortant Vert Vassilis Venizelos a déjà dit qu’il souhaitait se représenter, mais sa candidature doit encore être officialisée par son parti.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision