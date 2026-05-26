Conseil d’Etat vaudois: Roger Nordmann prête serment

Keystone-SDA

Roger Nordmann a prêté serment mardi matin devant le Grand Conseil vaudois. Les députés ont accepté à l'unanimité l'élection du nouveau conseiller d'Etat socialiste.

1 minute

(Keystone-ATS) Au nom du Bureau du Grand Conseil, son rapporteur Patrick Simonin a indiqué que l’élection de Roger Nordmann était parfaitement valable et qu’aucun recours n’avait été enregistré contre le procès-verbal de son élection publié dans la Feuille des avis officiels.

Roger Nordmann a opté pour un serment laïc, promettant notamment de rester fidèle à la Constitution fédérale et cantonale. Son assermentation s’est conclue par les applaudissements du Grand Conseil et une poignée de main avec ses six nouveaux collègues du Conseil d’Etat.

Le Lausannois de 53 ans succède à sa camarade socialiste Rebecca Ruiz, qui avait annoncé sa démission en novembre dernier. Il a été élu lors d’une élection complémentaire le 29 mars, s’imposant au second tour face à son rival UDC Jean-François Thuillard.

Roger Nordmann va siéger pour la première fois dans un exécutif, lui qui a été l’un des hommes forts du Conseil national à Berne, où il est resté plus de 20 ans. Au Conseil d’Etat, il reprend le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), jusqu’ici en main de Rebecca Ruiz