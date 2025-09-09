Conseil des Etats: les Valaisans à l’étranger doivent pouvoir voter

Keystone-SDA

Les Valaisans domiciliés à l'étranger doivent pouvoir voter pour élire leurs représentants au Conseil des Etats. Le Grand Conseil a approuvé mardi par 77 voix contre 44 une motion en ce sens.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans treize cantons ou demi-cantons, voter pour l’élection au Conseil des Etats, est un droit acquis. C’est notamment le cas pour les ressortissants bernois, fribourgeois et genevois établis à l’étranger. A contrario, ce n’est pas le cas pour les Valaisans.

Le projet de nouvelle Constitution cantonale prévoyait un article pour modifier cette situation. Le projet ayant été refusé en votation le 3 mars 2024, le PS, le Centre du Valais romand, l’UDC du Valais romand et les Vert-e-s ont choisi de déposer une motion auprès du parlement cantonal.

«Pouvoir voter pour l’élection au Conseil national et pas au Conseil des Etats est une discrimination», a estimé l’écologiste Carole Morisod.

La motion a été adoptée par la majorité du Grand Conseil et transmise au Conseil d’Etat pour traitement. Le Centre et l’UDC du Haut-Valais se sont prononcés contre.