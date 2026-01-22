Conseil du Jura bernois: 125 candidats à l’élection

Keystone-SDA

Les élections des membres du Conseil du Jura bernois pour la législature 2026-2030 auront lieu le 29 mars, en même temps que celles du Grand Conseil et du Conseil-exécutif. Le nombre de candidats, qui s'élève à 125, est en baisse en raison du transfert de Moutier dans le Jura.

(Keystone-ATS) Pour l’élection du Conseil du Jura bernois (CJB), neuf listes ont été déposées émanant de huit formations politiques, contre 18 lors des élections de 2022. Ce recul est lié à «l’évolution du paysage politique régional, dans un contexte marqué par le départ de la commune de Moutier», a indiqué jeudi le CJB.

Le nombre de candidats s’élève à 125, alors qu’ils étaient 159 il y a quatre ans. Parmi ces candidatures, 19 membres sortants se représentent.