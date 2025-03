Conseil fédéral pas à la « hauteur » pour la Genève internationale

Keystone-SDA

Les "quelques réactions" du Conseil fédéral face à la crise du multilatéralisme actuelle ne sont pas à la "hauteur des enjeux" pour la Genève internationale, estime la présidente du gouvernement genevois. Selon elle, l'image de la Suisse risque "d'être affaiblie".

2 minutes

(Keystone-ATS) « L’écosystème international ne concerne de loin pas que Genève. Il relève du rôle essentiel de la Suisse », déclare Nathalie Fontanet dans un entretien diffusé lundi par Le Temps. Malgré « l’atteinte portée aux valeurs qui définissent les organisations internationales et les ONG » accueillies à Genève, elle dit n’avoir « pas entendu de réaction ni d’engagement face aux menaces qui pèsent sur le multilatéralisme ».

La ministre PLR appelle à organiser une grande conférence sur l’avenir du multilatéralisme, sur l’avenir des organisations internationales et des ONG, du droit humanitaire international et des droits fondamentaux. « La Suisse serait le lieu idéal pour réfléchir à ces questions avec différents pays et acteurs », ajoute-t-elle, mais « ce n’est pas un canton ou une conseillère d’Etat qui peut réfléchir seule à ces réformes ».

Des réformes indispensables

La présidente du gouvernement genevois juge la période actuelle d' »extrêmement inquiétante en termes de perte de valeurs ». Or, poursuit-elle, « les valeurs aujourd’hui remises en cause sont celles sur lesquelles la Suisse et Genève se sont construits, celles d’Henry Dunant de la Croix-Rouge, du droit humanitaire, de la solidarité pour les pays qui en ont besoin ».

Avec le désengagement financier des Etats-Unis qui soutiennent à hauteur de 25% les organisations internationales à Genève, ces dernières et les ONG doivent se réformer, car aucun pays ne pourra pallier le retrait des fonds américains, estime Mme Fontanet. « Elles vont devoir se recentrer sur des priorités » et « devront aussi mieux collaborer, se mettre ensemble sur certaines missions ».

Le secteur des activités internationales pèse d’un poids considérable à Genève. Le canton recense 40 organisations internationales sur son sol et 476 ONG. A ces entités s’ajoute le personnel des 183 Etats représentés par une mission permanente.