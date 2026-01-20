Conseil scientifique romand pour le climat: Neuchâtel approuve

Keystone-SDA

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi à l'unanimité de ratifier la convention intercantonale mettant en place un Conseil scientifique romand pour le climat. La part financière de Neuchâtel aux frais de fonctionnement devrait s'élever à 4000 francs par an.

(Keystone-ATS) Le Conseil scientifique romand pour le climat permettra de fournir des éléments scientifiques d’aide à la décision pour les cantons. Il mettra aussi à leur disposition des bonnes pratiques en matière d’accompagnement du changement. L’organe sera formé de représentants du milieu académique et scientifique.

La signature de la convention engage le canton de Neuchâtel à participer aux frais annuels découlant du fonctionnement général du conseil, estimés à maximum 40’000 francs par an, répartis entre les parties contractantes. Pour Neuchâtel, le montant annuel devrait être de 4000 francs dès 2026.

La convention ouvre aussi la voie à l’octroi de mandats d’expertise au Conseil scientifique romand, qu’ils soient adjugés par la totalité ou une partie seulement des parties contractantes. «On a déjà prévu de faire appel à cet organe pour évaluer le plan climat 2», a expliqué Laurent Favre, conseiller d’Etat en charge de l’environnement.