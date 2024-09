Consommer davantage de protéines végétales et de céréales complètes

(Keystone-ATS) La Confédération a actualisé ses recommandations pour une alimentation saine et durable, pour la première fois depuis treize ans. Cette nouvelle pyramide alimentaire met l’accent sur les aliments frais, les céréales complètes et les protéines végétales.

Les nouvelles recommandations nutritionnelles visent à promouvoir la santé en privilégiant les aliments frais plutôt que les aliments transformés « avec de longues listes d’ingrédients », écrit mercredi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Une alimentation équilibrée contribue de manière significative à la prévention du surpoids et de l’obésité et réduit le risque de maladies non transmissibles.

La base pour une alimentation équilibrée réside toujours dans l’apport de liquide, chaque jour un à deux litres, de préférence de l’eau. La pyramide alimentaire recommande cinq portions de fruits et légumes de couleurs variées et de saison.

Pour les trois portions de produits céréaliers et de pommes de terre, elle propose de privilégier les céréales complètes. Elle recommande aussi de consommer deux à trois portions de produits laitiers chaque jour.

Dans les protéines, celles d’origine végétale, comme les légumineuses, sont davantage représentées et apparaissent au même niveau que les sources de protéines animales, comme la viande ou le poisson.

En ce qui concerne les huiles, les noix et les graines sont aussi représentées. Tout au sommet de la pyramide – et donc pas indispensables pour l’alimentation quotidienne – les boissons sucrées sont mentionnées pour la première fois, à côté des sucreries et des snacks salés.

Ces nouvelles recommandations nutritionnelles mettent en avant « un mode d’alimentation idéal », souligne l’OSAV. « Il faut les considérer comme un guide pour tendre vers une alimentation équilibrée ». Les experts recommandent par ailleurs de faire jusqu’à 30 minutes d’activité physique par jour.