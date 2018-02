Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Le budget de l’aide suisse au développement divise 14. février 2018 - 11:51 La Direction du développement et de la coopération a dévoilé sa nouvelle stratégie mardi à Berne. L'occasion pour ceux qui la trouvent trop généreuse de raviver le débat. L'arrivée à la tête de la diplomatie suisse d'Ignazio Cassis a relancé les discussions autour de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC). Lorsqu'il était conseiller national, le Tessinois avait en effet fait pression pour une baisse du budget de l'organisme. Certains parlementaires espèrent donc un changement de cap. C'est le cas d'Yves Nidegger, député de l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice), qui se confiait mardi au micro du 19h30 de la RTS: «La position du PLR qu'Ignazio Cassis défendait comme chef de groupe était d'être restrictif. Elle est désormais majoritaire au Conseil fédéral. Si on n'en voit rien, et que la vieille idée de gauche continue à dominer, il y a un problème.» Autre son de cloche du côté de la gauche: «Pour nous, les objectifs qui avaient été définis par Didier Burkhalter doivent être mis en application, quel que soit le conseiller fédéral», a rétorqué Manuel Tornare, député socialiste. Budget en hausse La DDC est la plus grosse entité du Département fédéral des affaires étrangères. Ces 15 dernières années, son budget est passé de 1,26 milliard (0,34% du PIB) en 2002 à 2,13 milliards (0,48% du PIB) en 2018. La DDC ne veut pas croire à un changement de cap. Son directeur Manuel Sager a noté que le «chef du département a défendu le budget de la DDC en décembre devant le Parlement, y compris pour la coopération internationale. C'est un fait, et c'est ce qui compte.» Davantage de collaboration avec les privés Lors de sa conférence annuelle mardi, la DDC a annoncé vouloir doubler le nombre de partenariats avec le secteur privé, une trentaine actuellement. Il s'agit de lancer des projets avec des sociétés tournées vers le développement durable, mais aussi de mieux coopérer avec les ONG et les hautes écoles, qu'elles soient suisses ou locales, là où se déroulent les projets.