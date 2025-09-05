Corée du Nord: des morts dans une mission américaine ratée en 2019

Une mission des forces spéciales américaines en Corée du Nord en 2019, dans le but de déposer un dispositif d'écoute pour espionner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a mal tourné, révèle le New York Times vendredi. Plusieurs Nord-Coréens non armés ont été tués.

(Keystone-ATS) L’opération commando secrète a eu lieu au cours du premier mandat présidentiel de Donald Trump, alors en pleines négociations avec Kim Jong-un sur le programme nucléaire nord-coréen. M. Trump a nié vendredi avoir eu connaissance de cette mission.

«Je ne sais rien à ce sujet. C’est la première fois que j’en entends parler», a répondu le président américain, interrogé vendredi après-midi dans le bureau ovale.

De sa conception à sa réalisation, l’opération a été directement approuvée à plusieurs reprises par le président républicain, affirme le prestigieux quotidien new-yorkais. Le journal dit s’appuyer sur une vingtaine de témoignages, de responsables gouvernementaux, membres du premier gouvernement Trump, et d’actuels ou anciens militaires ayant connaissance du dossier.

Une embarcation pas vue

La mission, très risquée, est menée une nuit d’hiver au début 2019, après des mois de répétitions dans les eaux américaines, par la même unité que celle qui avait tué le terroriste saoudien Oussama ben Laden en 2011, rapporte le journal, qui en donne un récit détaillé.

Les forces spéciales se pensent seules quand elles atteignent le rivage nord-coréen, après s’être approchées dans deux sous-marins de poche, de la taille d’une orque, et avoir comblé la dernière centaine de mètres à la nage.

Mais elles ne détectent pas une petite embarcation présente à proximité. Lampes torches dans leur direction, ce bateau se dirige vers les sous-marins et un membre d’équipage plonge.

Craignant d’avoir été repérés, les membres des forces spéciales qui ont rejoint le rivage décident d’ouvrir le feu, tuant les deux ou trois membres d’équipage. Puis ils jettent leurs corps à la mer après avoir perforé leurs poumons pour s’assurer qu’ils coulent. Ils quittent la zone sans avoir placé le dispositif d’interception des communications de Kim Jong-un.

Congrès pas informé

Sur le bateau, ni armes ni uniformes n’ont été trouvés: il s’agissait vraisemblablement de pêcheurs plongeant à la recherche de coquillages, écrit le journal.

Le premier gouvernement Trump n’a jamais informé les commissions du congrès chargées de superviser les activités militaires et de renseignement de cette mission, ni avant ni après, selon le New York Times.

Des investigations militaires- classées «top secret» – sur l’opération ont conclu que les meurtres étaient justifiés et que son échec était lié à une succession d’événements malheureux qui n’auraient pas pu être prévus ou évités, précise le journal.

Le New York Times évoque une autre mission menée en Corée du Nord, pas non plus rendue publique jusque-là, en 2005, pendant la présidence de George W. Bush.