Corée du Sud: démission après une épreuve du bac jugée trop dure

Keystone-SDA

Des questions sur Kant, Hobbes ou la philosophie du temps: en Corée du Sud, une polémique soulevée par l'épreuve d'anglais du baccalauréat, jugée bien trop difficile, a conduit son responsable à démissionner. Seuls 3% des élèves ont obtenu les meilleures notes.

2 minutes

(Keystone-ATS) Obtenir de bons résultats au «Suneung» permet de s’assurer une place dans les meilleures universités du pays. C’est un moment d’intense tension pour les candidats et leur famille, tant cet examen définit l’avenir des jeunes Sud-Coréens.

Mais l’épreuve écrite d’anglais de cette édition 2025, organisée le 13 novembre dernier, s’est retrouvée au coeur d’une polémique. Seuls 3% des élèves ont obtenu les meilleures notes à cet examen de langue, soit le pire score depuis 2018 et l’introduction de la notation absolue dans cet examen qui sert à classer les étudiants.

Controverse

Les candidats avaient 70 minutes pour répondre à 45 questions. Plusieurs questions consistaient à compléter des textes à trou à partir de plusieurs propositions. Mais les énoncés se sont révélés difficiles: l’un d’entre eux, particulièrement critiqué, s’intéressait aux philosophies d’Emmanuel Kant et Thomas Hobbes concernant la loi. D’autres portaient sur la nature du temps ou encore sur la notion d’existence appliquée aux avatars de jeux vidéo.

De quoi susciter la controverse dans le pays qui considère le Suneung comme une véritable cause nationale, allant jusqu’à interrompre le trafic aérien pendant 35 minutes, le temps de l’examen de compréhension orale d’anglais, pour éviter tout bruit intempestif.

Face à la polémique, le chef de l’institut coréen pour les programmes scolaires et l’évaluation, Oh Seung-keol, a présenté sa démission mercredi, reconnaissant que «la section d’anglais de l’examen […] n’était pas conforme aux principes» d’évaluation, selon un communiqué transmis à l’AFP. M. Oh a regretté d'»avoir provoqué l’inquiétude des candidats et de leurs parents et d’avoir semé la confusion» lors de l’examen.

Dans un autre communiqué, l’institution a dit avoir pris au sérieux «les critiques, selon lesquelles, l’examen [n’avait] pas satisfait au niveau de difficulté» qui convenait.