La Suisse se trouve depuis près de trois semaines en «état de nécessité». Les habitants doivent autant que possible rester chez eux et éviter les contacts avec d’autres personnes. Seuls les commerces d’alimentation restent ouverts. Les écoles ont été fermées et les élèves étudient à la maison. Comme Suisses de l’étranger, comment jugez-vous ces mesures?

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Chers Suisses de l’étranger, la Suisse gère-t-elle bien la crise? swissinfo 03. avril 2020 - 17:00 Participez au grand sondage de la SSR! L’avis des citoyens suisses résidant à l’étranger nous intéresse tout particulièrement. La Suisse se trouve depuis près de trois semaines en «état de nécessité». Les habitants doivent autant que possible rester chez eux et éviter les contacts avec d’autres personnes. Seuls les commerces d’alimentation restent ouverts. Les écoles ont été fermées et les élèves étudient à la maison. Comme Suisses de l’étranger, comment jugez-vous ces mesures? Participer à notre sondage! Les résultats seront disponibles dès mardi prochain à 17h00 (heure suisse). Pour de plus amples informations sur la situation actualisée: