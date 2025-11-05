La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Corps retrouvé en Franche-Comté: une Française arrêtée en Suisse

Une habitante de Sainte-Croix (VD) a été arrêtée en lien avec la découverte d'un cadavre samedi à Fedry en Franche-Comté. Cette Française est suspectée d'avoir incendié son logement et d'être impliquée dans la disparition de son logeur.

(Keystone-ATS) Celui-ci, un Suisse de 75 ans, est porté disparu depuis le 31 octobre. Même si les identifications formelles sont toujours en cours, son corps pourrait avoir été retrouvé à Fedry, petit village de Haute-Saône. Son cadavre était mutilé, notamment sectionné en deux parties.

Dimanche, le logement qu’il louait à une Française de 39 ans a pris feu. Son occupante a été interpellée peu après par les douaniers suisses. Elle a été placée en détention provisoire, annonce mercredi la police vaudoise.

