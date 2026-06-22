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Corruption: 24 ans de prison pour l’ex-bras droit de Pedro Sánchez

Keystone-SDA

L'ancien ministre espagnol des transports José Luis Ábalos a été condamné lundi à 24 ans de prison pour corruption. Cet ancien poids lourd du parti socialiste est une figure clé de l'ascension politique de l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Tribunal suprême à Madrid «condamne l’ex-ministre José Luis Ábalos à 24 ans de prison et Koldo García (son ancien conseiller, ndlr) à 19 ans pour des délits d’appartenance à une organisation criminelle, de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic d’influence», a-t-il précisé dans un communiqué.

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