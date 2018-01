Droits d’auteur

De nombreux touristes bloqués par les intempéries 10. janvier 2018 - 08:33 Hameaux évacués, liaisons interrompues et stations de ski coupées du monde. Les abondantes chutes de neige perturbent le quotidien des locaux et des touristes dans le canton du Valais. L’accès à la station de Zermatt, où se trouvent quelque 13'000 vacanciers, est notamment fermé. La situation est exceptionnelle dans les Alpes et en particulier dans le canton du Valais. La neige et la pluie sont tombées en très grande quantité et provoquent des risques d'avalanches dans les vallées. Des milliers de touristes et de locaux ont dû revoir leur programme. L'accès à la station de Saas-Fee était fermé mardi. A Zermatt, un fragile pont aérien a pu être mis en place dans l'après-midi pour rejoindre le village, coupé du monde à cause des chutes de neige, mais il a dû être interrompu. Dans les ruelles de la localité, l’ambiance reste toutefois détendue. Les touristes bloqués prennent la situation avec philosophie. S’ils ne peuvent pratiquer le ski, ils trouvent des alternatives pour s’occuper.