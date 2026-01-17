Coup d’envoi d’une manifestation «Le Groenland n’est pas à vendre»

Quelques milliers de manifestants, dont le premier ministre Jens-Frederik Nielsen, se sont rassemblés samedi dans le centre de Nuuk, capitale du Groenland. Ils dénoncent les ambitions de Donald Trump qui continue de vouloir s'emparer du territoire autonome danois.

(Keystone-ATS) Sous une pluie fine, les manifestants – dont le chef du gouvernement juché sur un tas neige et agitant le drapeau groenlandais – coiffés de casquettes avec les mots «Make America Go Away» («Faites Partir les Etats-Unis», détournement du slogan MAGA) se dandinaient en chantant des chants traditionnels inuits, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.