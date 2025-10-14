Coup d’envoi de la campagne du PLR bernois en vue des élections

Keystone-SDA

Le PLR bernois a lancé mardi sa campagne en vue des élections cantonales de mars 2026. Il entend redevenir la 3e force politique du canton et assurer la réélection de son conseiller d'Etat Philipp Müller.

(Keystone-ATS) Lors des dernières élections, le PLR a obtenu 11,3% des suffrages, un recul de 0,4 point, et avait été devancé par les Vert-e-s. Il souhaite au moins retrouver les deux sièges perdus au Grand Conseil, a indiqué sa présidente Sandra Hess. Plus de 250 candidats se présentent dans les neuf cercles électoraux.

Le thème de la sécurité est au centre de sa campagne électorale. Sa présidente a précisé que ce thème avait été choisi bien avant les violences qui ont éclaté lors de la manifestation samedi en faveur de la Palestine.