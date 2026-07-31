Coup de feu lors du transport d’un homme interpellé à Orvin

Keystone-SDA

Partager

Un coup de feu a été tiré dans un véhicule de la Police cantonale bernoise dans la nuit de jeudi à vendredi à Orvin (BE), lors du transport d'un homme interpellé. Personne n'a été blessé.

1 minute

(Keystone-ATS) Les policiers étaient intervenus peu avant 01h40 à Nods, sur le Plateau de Diesse, pour prendre en charge un homme en colère et désorienté. Faute de parvenir à le calmer, ils l’ont menotté afin de le conduire à l’hôpital pour des examens médicaux.

Selon un communiqué de la police vendredi, l’homme a tenté, durant le trajet en direction de Bienne, de s’emparer de l’arme de service d’un policier. Un coup de feu est alors parti et le projectile s’est logé dans la portière arrière du véhicule.

Après avoir été sorti de la voiture, l’intéressé a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé. Il a ensuite été transporté sous escorte policière à l’hôpital à Bienne.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public Jura bernois-Seeland afin d’établir les circonstances exactes de l’incident.