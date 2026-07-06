Coupe du monde: la police neuchâteloise va sanctionner si besoin

Keystone-SDA

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La police neuchâteloise a rappelé lundi que les célébrations liées à la Coupe du monde doivent se dérouler dans le respect des règles, de la sécurité routière et de la tranquillité publique. Après un début d'incendie samedi soir aux abords du village du NIFFF, elle a précisé que l'utilisation de feux d'artifice et d'engins pyrotechniques est strictement interdite.

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(Keystone-ATS) «Pour les matchs disputés à des horaires compatibles avec la tranquillité publique, et pour autant qu’ils ne perturbent pas excessivement la circulation et l’ordre public, les célébrations seront tolérées durant une période maximale de soixante minutes à compter de la fin des rencontres. En cas de nécessité, le trafic pourra être dévié», a indiqué la police.

Cette dernière a rappelé que l’utilisation de feux d’artifice et d’engins pyrotechniques est strictement interdite. «Leur usage met en danger la sécurité des personnes et peut provoquer des incendies ou d’autres incidents aux conséquences importantes. Les personnes qui en feront usage seront identifiées et dénoncées pénalement», peut-on lire dans le communiqué.

Arcinfo a relaté que des engins pyrotechniques lancés lors des célébrations de la rencontre Canada-Maroc ont provoqué un départ de feu samedi soir au Jardin anglais, à Neuchâtel. Le village du NIFFF (Neuchatel International Fantastic Film Festival) y accueillait alors de très nombreux festivaliers. Grâce à l’intervention rapide des équipes du festival, le feu a pu être maîtrisé.