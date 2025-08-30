Coupes budgétaires: mobilisation inespérée à la Vallée de Joux

Quelque 2500 personnes se sont mobilisées samedi après-midi au Sentier (VD) devant le Pôle santé de la Vallée de Joux (PSVJ) pour protester contre les coupes budgétaires dans la santé, annoncées cet été par le gouvernement. Sous le slogan "Touche pas à mon Pôle santé", elles ont manifesté leurs craintes pour les hôpitaux régionaux et les soins de proximité.

(Keystone-ATS) «On s’attendait à une mobilisation, mais pas de cette ampleur. Il y avait de la population de la vallée, du personnel, et aussi des gens de plaine», s’est réjoui Pascale Meylan, directrice du PSVJ auprès de Keystone-ATS. «C’est un peu dans l’ADN de la Vallée de Joux, les gens sont solidaires et vont de l’avant quand il y a quelque chose à défendre», a-t-elle ajouté.

Ce rassemblement, comportant des prises de parole, une exposition retraçant l’histoire de l’hôpital de la Vallée de Joux et un moment convivial autour d’une verrée et d’une raclette était une manière de mettre la pression et de faire entendre les inquiétudes de toute une région.

Dès 16h00, les 2500 personnes, réunies en cortège, ont défilé depuis le centre du Sentier jusqu’au Pôle de santé, banderoles et pancartes à la main, selon Mme Meylan. Le cortège a réuni les autorités politiques (députés, syndics, municipaux, conseillers communaux, etc), le personnel de l’hôpital, des syndicats et la population.

Licenciements redoutés

A l’heure où la situation financière du Canton de Vaud impose des mesures d’assainissement, des réductions de subventions pour l’ensemble des partenaires de la Direction générale de la santé (DGS) sont nécessaires, à hauteur de 20 millions de francs. Des courriers ont été envoyés aux partenaires concernés, avait confirmé mi-juillet le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

La Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), qui chapeaute les douze hôpitaux régionaux du canton, s’était alors dit sous le choc. Plusieurs partis et syndicats avaient aussi réagi dans la foulée, tous inquiets pour les prestations à la population et pour le personnel de ces établissements de régions périphériques.

Certaines structures comme les Pôles santé du Pays-d’Enhaut et de la Vallée de Joux pourraient perdre jusqu’à 25 à 30% de leur budget, selon la FHV. De nombreux licenciements pourraient en découler, sachant que le 70-75% des coûts de ces établissements hospitaliers est constitué par le personnel. Lors de la rentrée politique, le Grand Conseil a très largement voté une résolution demandant au Conseil d’Etat de faire marche arrière sur cette coupe globale.

«Rôle essentiel»

«Nous jouons un rôle essentiel pour la santé dans les régions périphériques et donc pour les soins de proximité», avait déclaré plus tôt dans la semaine Pascale Meylan à Keystone-ATS. Le DSAS a prévu une coupe de trois millions de francs pour le PSJV. «Cela représente 15% de notre budget global. Nous devrons procéder à des licenciements, arrêter des activités et supprimer des prestations. On n’arrivera plus à fonctionner et ce sera la faillite», s’était-elle alarmée.

Une rencontre est prévue vendredi avec la Direction générale de la santé. «On peut parler d’une ouverture de dialogue tant sur le montant des coupes que sur une temporalité plus longue pour faire ces économies», a confié la directrice. «Je suis confiante que nous allons trouver un chemin, mais il ne sera pas simple», a-t-elle ajouté.

SSP: gare à la privatisation

De son côté, le syndicat SSP Vaud s’est inquiété que «la mise en péril des Pôles santé [constitue] un pas de plus vers la privatisation du secteur de la santé». Et de s’interroger: «Le Conseil d’Etat souhaite-t-il une médecine à deux vitesses et dont l’accès devient de plus en plus inégalitaire en fonction des régions de notre canton?»

Pour rappel, le Conseil d’Etat a annoncé des mesures d’assainissement à hauteur de 94 millions en 2025. Le budget 2026 sera, lui, fortement impacté avec des économies d’environ 300 à 400 millions pour respecter le cadre légal du petit équilibre.