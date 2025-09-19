La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Coupes budgétaires: PLR plutôt satisfaits, Vert-e-s et PS déçus

Keystone-SDA

Les Vert-e-s et le Parti socialiste se montrent critiques envers le programme d'économies transmis vendredi par le Conseil fédéral au Parlement. De son côté, le PLR salue des mesures nécessaires, mais s'oppose à l'imposition des avoirs de prévoyance.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le PS dénonce des coupes effectuées «sur le dos» des retraités, des victimes de violences, des personnes en formation ou de celles issues des pays du Sud global: «Les maigres améliorations apportées au projet ne sont que de la poudre aux yeux.»

Selon les Vert-e-s, le Conseil fédéral fait fi des nombreuses protestations des secteurs touchés par ces coupes. «Il s’entête à favoriser l’armée au détriment de la protection du climat ou encore de la formation».

Le PLR soutient la ligne adoptée par le gouvernement. Selon lui, le Conseil fédéral fait preuve de responsabilité en protégeant la classe moyenne et les retraités contre les augmentations d’impôts. Les libéraux-radicaux jugent en revanche «inacceptable» que le gouvernement maintienne l’impôt prévu sur les avoirs de prévoyance vieillesse.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision