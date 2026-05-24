Coups de feu près de la Maison Blanche, le tireur est mort

Keystone-SDA

Un homme a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington. Il a été mortellement blessé par les policiers du Secret Service qui ont riposté, selon les autorités.

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(Keystone-ATS) Selon un communiqué transmis aux médias par le Secret Service, chargé de la protection rapprochée de la présidence et de la vice-présidence, le tireur a ouvert le feu sur des agents du Secret Service qui ont riposté. Blessé par balle, le suspect «a été transporté dans un hôpital de la région, où il est décédé par la suite», indique ce communiqué.

Un passant a été touché lors de l’échange de tirs, a ajouté le Secret Service sans fournir de précision sur son état de santé.

Le président américain Donald Trump, déjà visé par trois tentatives d’assassinat présumées au cours des deux dernières années, se trouvait dans la Maison Blanche au moment de l’incident, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l’Iran.

«Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche», a écrit sur X le directeur de la police fédérale américaine, Kash Patel.

Un présentateur de la chaîne Fox News, Bret Baier, a rapporté les propos d’un haut responsable de l’administration selon lesquels un homme armé s’est approché du côté ouest de la Maison Blanche et a tiré à trois reprises. Selon ce présentateur, le tireur n’a jamais franchi le périmètre de sécurité du siège de la présidence.

Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l’AFP qu’il se trouvait dans le quartier lorsque «nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d’artifice, mais c’étaient des coups de feu, et tout le monde s’est alors mis à courir».

Périmètre bouclé

La police a bouclé l’accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l’AFP de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur X qu’on leur avait ordonné de courir se mettre à l’abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

La correspondante d’ABC News, Selina Wang, était en train d’enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu’elle se jetait à terre.

«On aurait dit des dizaines de coups de feu», a-t-elle déclaré sur X.

Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d’assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril lorsqu’un homme armé a pris d’assaut un portique de sécurité près de la salle de bal où le président participait à un dîner avec les médias.

En juillet 2024, alors qu’il faisait campagne pour la présidence, Donald Trump a été pris pour cible lors d’un meeting à Butler, en Pennsylvanie, par un jeune homme qui a tiré plusieurs coups de feu, tuant un spectateur et blessant légèrement le candidat à l’oreille avant d’être abattu par les forces de sécurité.

Quelques mois plus tard, un autre homme armé a été arrêté sur un terrain de golf de West Palm Beach où Trump jouait une partie.

«Dieu merci, le président Trump est sain et sauf», ont écrit les républicains de la Chambre des représentants sur X après la fusillade de samedi soir. «Nous exprimons notre infinie gratitude aux services secrets pour leur intervention immédiate et héroïque. La violence politique doit cesser», ont-ils ajouté.