Cour zougoise: des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Keystone-SDA

La justice zougoise se penche sur la recevabilité d'une plainte civile d'habitants de l'île indonésienne de Pari contre le groupe cimentier suisse Holcim. Ces derniers réclament des indemnités en raison de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les droits de la personnalité des quatre plaignants sont violés par les conséquences des émissions de CO2 de l’entreprise zougois active dans le monde entier, a estimé leur avocate mercredi matin devant la la Cour zougoise de première instance. Une réduction de ces émissions permettrait de sauver leur île qui risque d’être submergée.

De plus, l’argent manque pour prendre des mesures protégeant l’île davantage, a invoqué une plaignante. Des indemnités payées par Holcim pourraient y contribuer. Selon l’avocate, le traitement de cette plainte constitue «une simple routine» pour une cour civile.

Holcim conteste la recevabilité de la plainte par un tribunal zougois. L’avocate du groupe a qualifié celle-ci de «mis en scène artificielle» et de «campagne coordonnée».

