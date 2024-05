Course contre la montre pour secourir les victimes au Brésil

(Keystone-ATS) Une course contre la montre est engagée dimanche dans le sud du Brésil pour faire face aux inondations monstres qui ont dévasté l’État du Rio Grande do Sul, provoquant la mort d’une soixantaine de personnes et chassant de leur domicile 70’000 autres.

Depuis les rues gorgées d’eau ou vue du ciel, l’ampleur de la catastrophe est frappante: des maisons dont on aperçoit à peine le toit, des habitants qui ont tout perdu en quelques minutes et le centre de Porto Alegre, la capitale moderne de l’État où vivent 1,4 million de personnes, totalement inondée.

Selon la municipalité, le fleuve Guaiba qui traverse la ville a atteint le niveau record de 5,09 mètres, bien au-delà du pic historique de 4,76 m recensé pendant les inondations de 1941.

L’eau continue d’avancer dans la métropole et une centaine d’autres localités, avec des conséquences toujours plus dramatiques.

En plus des quelque 70’000 personnes évacuées de leur domicile, plus d’un million de foyers sont privés d’eau et l’ampleur des destructions est pour l’heure incalculable.