Courses de chiens de traîneaux à Saignelégier (JU) même sans neige

Keystone-SDA

La 53e édition des courses internationales de chiens de traîneaux les 24 et 25 janvier à Saignelégier (JU) auront lieu par tous les temps, même si la neige fait défaut, ont annoncé mercredi les organisateurs. La manifestation, qui attire chaque année des mushers de toute l'Europe et des milliers de spectateurs, se déroulera soit sur la neige soit sur l'herbe.

(Keystone-ATS) Pour éviter de dépendre des conditions météorologiques et de devoir annuler la manifestation, le comité d’organisation a décidé, comme l’an dernier, qu’en cas d’absence de neige les courses auront lieu sur l’herbe. Trois catégories seront au programme: karts munis de roulettes, VTT tirés par les chiens et compétitions de canicross.

«Ce qui nous importe ce sont la sécurité et le bien-être des mushers et des chiens», a expliqué à Keystone-ATS Toinette Wisard, membre du comité d’organisation. «Nous voulons aussi favoriser le contact du public avec les chiens polaires», a-t-elle ajouté.

La décision de la Société de développement et d’embellissement de Saignelégier de faire courir les chiens polaires sur la neige ou sur l’herbe vise à pérenniser cet événement. Il s’agit d’éviter une période d’incertitude liée aux conditions météorologiques. Les Franches-Montagnes, qui culminent à 1000 mètres d’altitude, souffrent d’un recul de l’enneigement.

Mardi, le comité d’organisation avait enregistré 91 inscriptions. Il est toutefois convaincu que le nombre de participants va encore augmenter ces prochains jours pour atteindre les 130 attelages. Certains courent sur la neige, d’autres sur l’herbe ou sur les deux surfaces. Cinquante-six attelages qui viennent de Suisse.

La décision de proposer les épreuves sur neige ou sur herbe sera prise le 19 janvier au soir. C’est la commune de Tramelan (BE) qui est l’invitée d’honneur de cette édition qui propose toute une série d’animations autour du chien.