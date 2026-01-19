Courses de chiens de traîneaux vertes à Saignelégier (JU)

Keystone-SDA

Les courses de chiens de traîneaux ce week-end à Saignelégier (JU) se dérouleront pour la 2e année consécutive sur l'herbe. Le comité d'organisation a annoncé lundi soir avoir mis en place la variante verte en raison de l'absence de neige aux Franches-Montagnes.

(Keystone-ATS) «Au vu de l’enneigement insuffisant, ce sont les courses vertes, en kart, VTT et canicross qui seront mises sur pied», a expliqué le comité d’organisation à l’issue de sa réunion. Il a souligné que la sécurité des mushers et celle des chiens était sa priorité.

Pour éviter de dépendre des conditions météorologiques et de devoir annuler la manifestation, le comité d’organisation a décidé, comme l’an dernier, qu’en cas d’absence de neige les courses auront lieu sur l’herbe. Toutes les animations avec les chiens sont maintenues. La commune de Tramelan (BE) est l’invitée d’honneur.