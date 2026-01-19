La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Courses de chiens de traîneaux vertes à Saignelégier (JU)

Keystone-SDA

Les courses de chiens de traîneaux ce week-end à Saignelégier (JU) se dérouleront pour la 2e année consécutive sur l'herbe. Le comité d'organisation a annoncé lundi soir avoir mis en place la variante verte en raison de l'absence de neige aux Franches-Montagnes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Au vu de l’enneigement insuffisant, ce sont les courses vertes, en kart, VTT et canicross qui seront mises sur pied», a expliqué le comité d’organisation à l’issue de sa réunion. Il a souligné que la sécurité des mushers et celle des chiens était sa priorité.

Pour éviter de dépendre des conditions météorologiques et de devoir annuler la manifestation, le comité d’organisation a décidé, comme l’an dernier, qu’en cas d’absence de neige les courses auront lieu sur l’herbe. Toutes les animations avec les chiens sont maintenues. La commune de Tramelan (BE) est l’invitée d’honneur.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

