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CPPG: la rémunération des présidents et vice-présidents revue

Keystone-SDA

La rémunération du président ou de la présidente et des vice-présidents de la Caisse publique genevoise de prêts sur gages (CPPG) sera alignée sur celle des autres institutions de droit public. Le Conseil d'Etat a modifié mercredi le règlement de l'entité, après un rapport récent de la Cour des comptes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gendarme administratif avait ciblé le fonctionnement de l’institution, déplorant une absence d’adaptation à une réforme législative de 2018. Le conseil d’administration de la CPPG avait contesté ces conclusions.

En mai dernier, la présidente Lorella Bertani avait annoncé sa démission «pour des raisons personnelles». Elle a été remplacée par Fabienne Bertolucci.

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