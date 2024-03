Crédit d’étude pour la rénovation du Musée d’histoire de Berne

1 minute

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil bernois a adopté mardi par 131 voix contre 12 et 8 abstentions un crédit de 2,5 millions de francs pour l’étude du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’histoire de Berne. Construit il y a plus de 130 ans, ce bâtiment est l’un des plus importants musées historiques de Suisse.

Le Grand Conseil a reconnu le besoin urgent de rénover totalement le bâtiment et s’est dit convaincu que le projet permettra d’accroître l’attractivité du musée. Le bâtiment a été transformé et agrandi à plusieurs reprises depuis sa période de construction en 1892-1894. Mais il n’a encore jamais été entièrement rénové.

Le canton, la Ville de Berne ainsi que la bourgeoisie de Berne devraient participer chacun à hauteur d’un montant maximal de 40 millions de francs à la rénovation complète de l’édifice. Le Grand Conseil devrait se prononcer vraisemblablement en 2026 sur la contribution cantonale. Les travaux devraient débuter en 2027.

Sur la base d’une étude de faisabilité, le conseil de fondation du Musée d’histoire de Berne (BHM) a décidé en 2023 d’entreprendre la rénovation du bâtiment historique et de l’agrandir par l’ajout d’une extension. Le bâtiment sera également relié au nouveau quartier des musées de Berne.