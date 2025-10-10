Crédit de 2,3 millions pour l’église du Collège Saint-Michel

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté vendredi un crédit de 2,3 millions de francs pour les études nécessaires à la restauration de l'église du Collège Saint-Michel, à Fribourg. D'importance nationale, l'édifice est principalement utilisé pour des activités pédagogiques, musicales et culturelles.

(Keystone-ATS) Le décret a passé la rampe par 61 voix contre 23 et 8 abstentions. Une demande de renvoi à l’exécutif a échoué par 61 voix contre 27 et 4 abstentions. Elle a été présentée par le député UDC Roland Mesot, avec l’idée de reporter le projet de quelques années en raison de la mauvaise situation des finances de l’Etat de Fribourg.

La dernière restauration complète de l’église du Collège Saint-Michel remonte au 19e siècle. Depuis, seuls des travaux ponctuels ont eu lieu dans un bâtiment qui est considéré comme un «joyau» du patrimoine fribourgeois, a indiqué le Conseil d’Etat dans son message.

L’église fait partie du complexe construit par les jésuites à la fin du 16e siècle sur la colline de Belzé, au coeur de Fribourg. Outre son importance en tant que lieu de vénération des reliques de Saint Pierre Canisius, elle sert de cadre «privilégié» pour des événements culturels, dont le Festival international de musique sacrée (FIMS).

Dégradations

L’intérieur de l’église, construite au 16e siècle, présente des traces de dégradations dues au temps. La sonorisation et l’éclairage ne répondent plus aux normes actuelles. Le projet comprend l’aménagement d’un espace adapté pour accueillir des concerts, des cours de musique, des expositions et une billetterie.

L’étude évaluera aussi la possibilité d’installer un nouvel orgue. Le début des travaux est prévu au plus tôt pour 2028, avec une mise en service de l’édifice rénové en 2030. Une première étape cruciale a déjà été réalisée en 2023 et 2024. Elle a notamment consisté à désolidariser la voûte de l’église de la tribune.

L’intervention est censée améliorer la statique du bâtiment et prévenir la réapparition de fissures sur les précieuses fresques du 18e siècle. La toiture en dôme de la chapelle Saint-Nicolas-de-Flüe, qui commençait à sérieusement prendre l’eau, a également été refaite à neuf.