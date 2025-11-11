Crédit de 6,8 millions de francs pour la traversée de Neyruz (FR)

Les députés fribourgeois ont voté mardi un crédit de 6,8 millions de francs destiné au réaménagement de la traversée de Neyruz. L'UDC a échoué à renvoyer le dossier au Conseil d'Etat pour manque de largeur de la route. Le projet coûtera 16 millions au total.

(Keystone-ATS) Le décret a été accepté par 67 voix contre 28 et 3 abstentions, une majorité qualifiée de 56 voix étant requise. Le projet de traversée s’inscrit dans une démarche de valorisation des espaces publics et de modération du trafic, favorisant la mobilité douce et la réduction du bruit routier, a dit le Conseil d’Etat dans son message.

Avec la première étape du projet, des travaux seront effectués sur la séquence 3, qui s’étend sur 422 mètres entre La Charrière et le giratoire de La Daille. La commune et l’Etat ont préféré un projet de valorisation de la traversée (Valtraloc) existante du village sarinois, plutôt qu’une route de contournement à 55 millions.

Etape principale

Le projet Valtraloc dans son ensemble est donc estimé à 16 millions de francs, dont la séquence 3 constitue l’étape la plus onéreuse. Les travaux devraient débuter cet automne déjà pour durer deux ans environ. La phase marque le premier jalon d’un projet global qui se déclinera en plusieurs séquences au fil des années.

Le sujet concernant Neyruz figurait déjà au menu des députés lors de la session d’octobre du législatif cantonal. Son traitement avait été finalement reporté à novembre, après plus d’une heure de discussions. Au moment où la décision aurait dû être prise, il ne restait plus que 78 députés sur 110 dans l’hémicycle.

Une situation qui pouvait changer la nature de la représentativité du Grand Conseil avec la majorité qualifiée. Pour contrer le phénomène, le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité, avait alors «prolongé» ses explications afin d’épuiser les députés et pousser à un report de l’objet.