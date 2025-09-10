Crédit pour l’extension du Musée des Beaux-Arts de Berne
Le Grand Conseil bernois a approuvé mercredi par 91 voix contre 44 et 16 abstentions un premier crédit d'engagement de 15,7 millions de francs pour l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts de Berne. Les opposants ont dénoncé le financement de ce projet soutenu par le gouvernement.
(Keystone-ATS) Pour le Grand Conseil, le Musée des Beaux-Arts doit être adapté aux besoins futurs. Outre la rénovation du bâtiment historique Stettler, il est prévu de construire un bâtiment de remplacement pour l’actuel édifice de l’Atelier 5.
«Le Musée des Beaux-Arts de Berne abrite l’une des plus importantes collections d’art de Suisse», a déclaré la députée socialiste Ursula Marti. «Le canton de Berne a le devoir de ne pas laisser ses biens immobiliers se dégrader», a ajouté l’élue verte Brigitte Hilty Haller.
Mais le projet suscite l’opposition notamment de l’UDC qui redoute que les coûts ne deviennent incontrôlables et qu’au final il revienne au canton de supporter d’éventuels surcoûts. Les opposants considèrent que c’est la ville qui bénéficierait des retombées touristiques.