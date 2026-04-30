Crédit pour la rénovation du centre administratif Tavannes Machines

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois devra se prononcer sur un crédit complémentaire de 37,8 millions de francs pour la rénovation du centre administratif Tavannes Machines, à Tavannes. Ce crédit est lié au projet de nouveau centre de services de l’administration, de la justice et de la police dans le Jura bernois après le transfert de Moutier.

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(Keystone-ATS) Ce crédit de 37,8 millions de francs doit permettre de financer les coûts supplémentaires engendrés par la décision du Grand Conseil d’implanter le pôle justice et police dans le bâtiment de Tavannes Machines, et non pas dans un nouveau bâtiment à Reconvilier. Les travaux de rénovation nécessaires en raison de défauts de statique engendrent des dépenses supplémentaires, précise jeudi le canton.

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d’approuver ce crédit qui s’inscrit dans le cadre du projet Avenir Berne romande (ABR). Les députés examineront la demande de crédit lors de la session d’automne.