Crédit pour la rénovation du Musée d’histoire de Berne

Keystone-SDA

L’ancien bâtiment du Musée d’histoire de Berne (BHM) doit être rénové de toute urgence. C'est la conviction de la Commission de la formation qui recommande au Grand Conseil d’approuver un crédit de 37,5 millions de francs.

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(Keystone-ATS) Sur ce montant, 10 millions doivent être prélevés sur le Fonds de loterie. Un crédit d’étude de 2,5 millions de francs a été approuvé en 2024 par le Grand Conseil. Outre le canton de Berne, la Ville de Berne et la commune bourgeoise de Berne participeront aux coûts totaux de 120 millions de francs à hauteur chacun de 40 millions.

La rénovation de ce bâtiment construit en 1894 doit améliorer la sécurité des personnes et la qualité de leur visite. Il s’agit aussi de garantir les conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, a détaillé mercredi le canton de Berne. Les espaces d’exposition ne seront en revanche pas agrandis.

Quartier des musées

Les coûts d’exploitation et d’entretien devraient rester au même niveau qu’actuellement, malgré l’extension des espaces destinés au public. Le projet de rénovation coïncide avec le développement du nouveau quartier des musées.

La rénovation complète du musée doit être coordonnée avec le développement du quartier des musées, mais réalisée de manière autonome, indépendamment de ce dernier, souligne la commission. Le BHM rénové devrait ouvrir ses portes en 2032 et le nouveau quartier des musées probablement un an plus tard.