Crédit pour la rénovation totale du Musée d’Histoire à Berne

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois devra se prononcer sur une demande de crédit de 40 millions de francs en faveur de la rénovation du Musée d'Histoire à Berne. Il s’agit de la première rénovation totale pour ce bâtiment construit en 1894.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil-exécutif recommande au Parlement d’approuver ce crédit. Il est prévu que le canton, la ville et la commune bourgeoise de Berne assument à parts égales le coût total de 120 millions de francs, soit 40 millions chacun.

Le projet tient compte de la valeur architecturale historique de ce bâtiment. Il doit aussi améliorer la qualité de l’expérience muséale et la sécurité des visiteurs, a souligné jeudi le canton. Le public pourra profiter des salles d’exposition et de médiation réaménagées une fois le musée accessible sans obstacle.

Le musée sera doté d’équipements techniques modernes et d’un chauffage par géothermie. Des mesures sont prévues pour le relier au futur Quartier des musées de Berne.