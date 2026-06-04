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Crédit pour le Centre de formation professionnelle de Bienne

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a donné jeudi son feu vert à la rénovation complète des bâtiments occupés par le Centre de formation professionnelle de Bienne (CFP). Il a approuvé à l'unanimité un crédit d'engagement de 103 millions de francs.

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(Keystone-ATS) Les bâtiments et leurs installations techniques ont atteint, voire dépassé la fin de leur durée de vie. Ils ne répondent plus aux exigences techniques et énergétiques d’une exploitation sûre et rentable, précise le Conseil-exécutif. Ces bâtiments peuvent accueillir 2000 élèves.

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