Crédit pour les mesures de protection contre les crues à Berne

Keystone-SDA

La Ville de Berne sera mieux protégée des crues de l'Aar. Le Grand Conseil bernois a adopté lundi à l'unanimité une subvention cantonale de 32,9 millions de francs pour mettre en place des mesures pour éviter que des quartiers ne soient sous l'eau comme ce fut le cas lors des inondations en 1999 et 2005.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les coûts totaux des mesures de protection contre les crues en Ville de Berne s’élèvent à 148,8 millions de francs. Le canton y participe à hauteur de 32,9 millions de francs, le reste du montant étant assumé par la Confédération et la Ville de Berne.

Les principales mesures comprennent la rénovation et le renforcement des ouvrages de protection des berges ainsi que la construction de murs de protection contre les crues sur plusieurs tronçons. Des systèmes de drainage et de conduites seront construits ou adaptés afin d’améliorer l’écoulement des eaux.

Pour le Grand Conseil, cette subvention est nécessaire pour mieux protéger les quartiers situés à proximité de l’Aar. Les inondations de 1999 et de 2005 ont montré que les capacités d’écoulement étaient insuffisantes et que la protection des quartiers exposés comme celui de la Matte n’était pas adéquate. Les dommages causés par ces événements s’étaient élevés à environ 90 millions de francs.

