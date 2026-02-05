Crédits de 35 millions voté pour un parc à la pointe de la Jonction

Keystone-SDA

La pointe de la Jonction à Genève aura son parc. Le Conseil municipal a approuvé mercredi soir les crédits d'environ 35 millions de francs demandés par l'exécutif. Il a fallu renoncer à une partie du projet.

1 minute

(Keystone-ATS) Au sein de la majorité, les Vert-e-s ont eux déploré dans un communiqué que le sentier des Saules ne puisse être exploité sur toute sa longueur, en raison de recours de riverains. De même, un des pontons d’accès à l’eau est supprimé.

«Nous veillerons également à ce que le parc reste ouvert et accessible», a affirmé le conseiller municipal vert Simon Gaberell. Ce vote referme une longue approche menée avec la participation des citoyens.

Le dispositif prévoit de nouveaux espaces de délassement et de baignade. Des arbres et arbustes supplémentaires seront notamment plantés.

Outre les travaux, les crédits seront utilisés pour l’acquisition de parcelles qui étaient la propriété de l’Etat de Genève, d’une surface d’un peu plus de 20’600 mètres carrés.