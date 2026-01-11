Crans: 80 blessés encore hospitalisés, justice sous pression

Keystone-SDA

Quatre-vingts personnes restent hospitalisées en Suisse et à l’étranger après l’incendie de Crans-Montana, a indiqué dimanche le conseiller d’État valaisan Mathias Reynard. Les autorités valaisannes font face à une forte pression pour établir les responsabilités.

5 minutes

(Keystone-ATS) Selon Mathias Reynard, interrogé au journal télévisé 19h30 de la RTS dimanche, dix des quatre-vingts blessés se trouvent dans des structures de santé valaisannes, a-t-il précisé, soulignant l’ampleur de l’effort médical déployé depuis le drame.

Pour le corps médical, la situation reste «compliquée et difficile», a-t-il déclaré, saluant l’engagement du personnel soignant. Il faut mesurer ce que représente, humainement et professionnellement, la prise en charge de blessés aussi gravement atteints, a-t-il ajouté en substance.

Organisation renforcée

Dans les semaines à venir, certains patients devraient quitter les centres spécialisés pour grands brûlés afin de poursuivre leur traitement dans des hôpitaux régionaux, notamment en Valais. Cette nouvelle phase exigera une organisation renforcée. «Il s’agit aussi de prendre soin du personnel soignant», a insisté Mathias Reynard.

Afin d’accompagner les proches des victimes et les personnes directement touchées par la tragédie, une ligne téléphonique d’aide devrait être prochainement mise en place. Des aides financières directes seront également octroyées, selon le ministre.

Travail de la justice

Interrogé sur la recherche des responsabilités, le conseiller d’État a rappelé qu’il appartiendrait à la justice de les établir. «Mais des mesures devront aussi être prises à tous les échelons politiques», a-t-il déclaré tout en rappelant l’importance de la séparation des pouvoirs.

Le canton du Valais, et en particulier la justice valaisanne, se trouvent depuis plusieurs jours sous les feux des médias suisses et internationaux. Face aux critiques, le conseiller d’État a dénoncé ce qu’il a qualifié «d’arrogance de certains grands médias alémaniques».

Hommages

Les hommages aux victimes de l’incendie de Crans-Montana se sont poursuivis durant le week-end à travers le pays. Dans le même temps, plusieurs questions demeurent ouvertes dans le volet judiciaire du drame, notamment concernant le maintien en détention provisoire du gérant du bar Le Constellation.

La justice valaisanne a pris cette décision vendredi, à la suite de l’audition des époux Moretti, gérants de l’établissement. Le Ministère public a invoqué un risque de fuite pour justifier cette mesure. Cette dernière doit toutefois encore être confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte. Dimanche en fin de journée, celui-ci ne s’était pas encore prononcé à ce sujet.

Par ailleurs, contactée par Keystone-ATS, la procureure générale du Valais, Béatrice Pilloud, ne s’est pas exprimée sur les informations diffusées samedi sur la RTS concernant le gérant du Constellation. Les chefs d’accusation des prévenus, Jacques et Jessica Moretti, «peuvent évoluer au gré de l’enquête», a-t-elle encore souligné.

«En finir avec les petits arrangements»

Dans une interview samedi au Blick, l’ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, originaire de la commune de Chermignon, aujourd’hui fusionnée avec Crans-Montana, a donné son point de vue sur la suite à donner au drame. Selon elle, il faut «en finir avec les petits arrangements entre la politique et les intérêts personnels». Ce copinage doit cesser, même si l’on se connaît. La vérité doit être révélée, a insisté Mme Calmy-Rey.

Divers hommages aux victimes ont eu lieu à travers le pays. A Lutry (VD), le terrain de foot de l’équipe locale, -qui compte sept morts et cinq blessés parmi ses joueurs, ex-joueurs, entraîneurs ou leurs proches-, s’est mué en lieu de recueillement. A Adelboden (BE), qui accueillait une étape de la Coupe du monde de ski, une minute de silence a été observée samedi avant la première manche du slalom géant masculin.

Echos à l’étranger

Le drame continuait par ailleurs à avoir des répercussions hors des frontières suisses. Remo Galli, le maire de Livigno, célèbre station de ski du nord de l’Italie, a promulgué un décret interdisant les feux d’artifice dans les établissements de la commune lombarde, ont rapporté samedi les médias transalpins.

En France, une caricature de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, croquant deux skieurs en flammes, accompagnés de l’inscription «Les brûlés font du ski», en référence à la comédie «Les Bronzés font du ski», a suscité l’indignation de plusieurs internautes sur les réseaux.

«Ce n’est pas de l’humour. C’est une violence supplémentaire. La limite a été dépassée et le dire ne signifie pas censurer. Cela signifie rappeler qu’il existe une chose qui s’appelle la décence», a notamment commenté une influenceuse célèbre en France et elle-même grande brûlée.