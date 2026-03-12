La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Crans-Montana: la fondation validée par les députés

Keystone-SDA

Les députés valaisans ont unanimement accepté jeudi - moins cinq abstentions - la création d'une fondation en faveur des victimes du drame de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les élus du Grand Conseil ont doté la fondation d’un capital initial d’un million de francs.

A cette occasion, l’ensemble des partis a aussi choisi d’allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d’alimenter ce fonds. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 24 millions de francs, des sommes issues de collectivités publiques, de personnes privées et d’autres organismes. La commune de Crans-Montana a promis de verser 1 million de francs et le Canton de Vaud, 7 millions de francs.

Un seul des amendements déposé par l’UDC du Valais romand a été accepté: «Ce versement de 10 millions est un véritable don du canton. Il est effectué en dehors des éventuelles décisions de la justice.»

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision