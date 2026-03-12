Crans-Montana: la fondation validée par les députés

Keystone-SDA

Les députés valaisans ont unanimement accepté jeudi - moins cinq abstentions - la création d'une fondation en faveur des victimes du drame de Crans-Montana et de leurs proches. Les parlementaires sont prêts à doter ce fonds de 10 millions de francs.

(Keystone-ATS) Les élus du Grand Conseil ont doté la fondation d’un capital initial d’un million de francs.

A cette occasion, l’ensemble des partis a aussi choisi d’allouer 10 millions de francs issus du ménage cantonal, afin d’alimenter ce fonds. A ce stade, les promesses de dons se montent à environ 24 millions de francs, des sommes issues de collectivités publiques, de personnes privées et d’autres organismes. La commune de Crans-Montana a promis de verser 1 million de francs et le Canton de Vaud, 7 millions de francs.

Un seul des amendements déposé par l’UDC du Valais romand a été accepté: «Ce versement de 10 millions est un véritable don du canton. Il est effectué en dehors des éventuelles décisions de la justice.»