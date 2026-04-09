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Crans-Montana: Le prévenu du jour a choisi de collaborer

Keystone-SDA

Un jour après le refus d'un prévenu dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) de répondre aux procureures en charge de l'affaire, l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a choisi de collaborer. Son audition a débuté à 8h30.

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(Keystone-ATS) Après l’absence pour raisons médicales de Jacques Moretti mardi et le choix de l’ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l’alors commune de Chermignon d’user de son droit de ne pas répondre aux questions – n’ayant pas eu accès au dossier -, la troisième série d’auditions est revenue dans la normalité jeudi.

Devant un parterre d’une trentaine d’avocats, l’adjoint de l’ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) a répondu aux questions du pool de procureures.

Trois auditions figurent encore à l’agenda: celles d’un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle vendredi, du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud lundi 13 avril et de l’ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, entre 2021 et 2024 le 15 avril.

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