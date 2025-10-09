Crans-Montana (VS): le Sentier de l’air fait peau neuve

Keystone-SDA

Le Sentier de l'air de Crans-Montana (VS) "s'offre une seconde jeunesse", dix-neuf ans après son inauguration. Le parcours, qui longe le bisse du Tsittoret sur 6 kilomètres, est désormais jalonné par huit panneaux explicatifs qui sensibilisent le public aux enjeux liés à la qualité de l'air.

(Keystone-ATS) Ce chemin «permet d’aborder de manière accessible les composantes de l’atmosphère, les effets de la pollution, ainsi que les défis liés au changement climatique», détaille le Canton du Valais dans un communiqué jeudi. «Il s’inscrit dans une volonté de sensibiliser le public à l’importance de préserver la qualité de l’air, ressource essentielle», poursuit-il.

Un dépliant informatif a également été conçu. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre l’Association des communes de Crans-Montana (ACCM) et le Service de l’environnement (SEN) valaisan.

Le Sentier de l’air, qui relie Vermala (1660m) à la Cave du Scex (1880m) au-dessus d’Aminona, propose un itinéraire d’environ deux heures, accessibles à tous types de promeneurs. Il permet d’admirer le bisse du Tsittoret, construit au XVe siècle. Ce dernier est en eau de fin mai à fin septembre.

A noter que le dernier rapport cantonal sur la qualité de l’air en Valais montrait des progrès encourageants, la plupart des concentrations de polluants étant en baisse et conformes aux normes légales. «Un engagement collectif demeure cependant indispensable pour maintenir et améliorer durablement la qualité de notre air», soulignent les autorités valaisannes.