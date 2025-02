Crash à Toronto: l’avion a pris feu à l’atterrissage

Keystone-SDA

L'avion de Delta Air Lines qui a eu un accident à l'atterrissage à Toronto a heurté le tarmac de plein fouet avant de s'enflammer et de se retourner, montre une nouvelle vidéo publiée mardi sur les réseaux sociaux.

(Keystone-ATS) Vingt-et-une personnes ont été blessées lors de l’accident survenu lundi après-midi et 19 d’entre elles sont sorties de l’hôpital, a précisé Delta dans un communiqué diffusé mardi.

Malgré la boule de feu et les épais panaches de fumée noire qui ont envahi l’avion une fois sur le sol, aucune des 80 personnes à bord n’a perdu la vie.

Les secouristes ont fait savoir à l’AFP lundi que trois passagers ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves, dont un enfant.

La vidéo postée sur les réseaux sociaux et vérifiée par l’AFP montre le moment où l’avion Delta a touché le sol, depuis le cockpit d’un autre avion de ligne qui attendait sur le tarmac.

L’avion se présentait pour atterrir lorsqu’il a percuté le sol, pour ensuite rebondir et glisser. Les ailes se sont arrachées avant que l’appareil ne s’immobilise sur le dos.

Le vol, opéré par Endeavor Air avec un avion Bombardier CRJ900, et qui reliait Minneapolis, dans l’Etat américain du Minnesota, à Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, transportait 76 passagers et quatre membres d’équipage.

« Ne pas spéculer »

Aucune explication n’a encore été fournie sur la cause de l’accident, dans lequel aucun autre appareil n’a été impliqué.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déjà annoncé avoir envoyé une équipe d’enquêteurs à la suite de l’accident. Il sera aidé par la FAA, le régulateur américain de l’aviation qui a également dépêché des inspecteurs sur place.

« L’enquête commence. Il est très important de ne pas spéculer. Ce que nous pouvons dire, c’est que la piste était sèche et qu’il n’y avait pas de vent de côté », a déclaré Todd Aitken, chef des pompiers de l’aéroport, lors d’une conférence de presse lundi soir.

Une autre conférence de presse des autorités est prévue mardi.